Goldrausch in Australien
Folge vom 03.01.2014: Das Gold im Fels
44 Min.Folge vom 03.01.2014Ab 12
Goldgräber Mat hat im Outback eine interessante Entdeckung gemacht. Es scheint so, als wäre der Australier am Fuße eines Berges auf eine Goldader gestoßen. Für ihn und seinen Kumpel Andreas könnte nun ein Traum in Erfüllung gehen. Sollten sich die Vermutungen bewahrheiten, wollen die Männer vor Ort gemeinsam eine Mine gründen. Doch um sicherzugehen, müssen die Abenteurer das Gebiet zunächst mit ihren Quads genauer erforschen. Denn solche Unternehmungen bergen finanzielle Risiken in sich.
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Genre:Reality, Abenteuer, Dokumentation, Natur, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.