Goldrausch: Macherey & Söhne
Folge 3: Der Busch brennt!
45 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Andreas, Tobi und Andrew erkunden in Australien gemeinsam die Umgebung des Schatzsucher-Camps. Die Männer suchen in Down Under nach einem großen Edelmetallvorkommen. Doch die Natur hat offensichtlich ganz andere Pläne. Ein Feuer bricht aus. Im Northern Territory hat es seit vielen Wochen nicht geregnet, die Grasflächen sind extrem trocken. So können sich die Flammen rasend schnell ausbreiten. Die Abenteurer versuchen eine Katastrophe abzuwenden. Denn der Flächenbrand bedroht nicht nur die umliegenden Farmen, sondern auch die Wildtiere im Busch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Goldrausch: Macherey & Söhne
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.