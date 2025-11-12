Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Andreas und Benni Macherey folgen dem Ruf eines Freundes. Manfred hat vor zwei Jahren in Westaustralien eine beachtliche Menge Gold gefunden. Und auf dem Areal ist möglicherweise noch viel mehr Edelmetall zu holen. Andreas ist Feuer und Flamme. In Manfreds Busch-Camp erleben Vater und Sohn allerdings eine unangenehme Überraschung. Unzählige Insekten machen den Männern das Leben schwer. Die lästigen Fliegen kriechen in Nasen und Ohren und machen den Trip zu einer Tortur. Die Schatzsucher geben das Gelände bei Leonora jedoch nicht kampflos auf.

