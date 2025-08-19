Goldrausch: White Water Alaska
Folge vom 19.08.2025: Rückkehr zum Nugget Creek
88 Min.Folge vom 19.08.2025Ab 12
Volle Power ab Tag 1: Pünktlich zum Saisonbeginn schwört der Goldsucher Dustin Hurt sein Team auf die bevorstehenden 4 bis 5 Monate ein. Im Fokus steht ein neuer Spot in einem schwer zugänglichen Bereich am Nugget Creek. Aber als die Gruppe das Camp aufgeschlagen hat und eine erste Erkundungstour startet, herrscht plötzlich Ernüchterung: Die erhoffte Stelle hinter einem Wasserfall ist aufgrund von meterhohen Eis- und Schneemassen schlichtweg nicht zu erreichen! Während Claim-Inhaber Dustin fieberhaft einen Plan B ausarbeitet, tüfteln Wes und Paul am neuen Schwimmbagger, der 1.200 Kilo schweren „Doppel-Dredge“.
Genre:Reality, Abenteuer
