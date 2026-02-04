Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX Folge vom 04.02.2026
44 Min. Ab 12

Chris McCully ist verärgert: In seinem Revier am Tomcod Claim macht sich ein Eindringling breit. Der Schatzsucher will das nicht akzeptieren, denn wer vor der Küste von Nome Gold vom Meeresgrund fördern möchte, benötigt eine offizielle Genehmigung. Die Lage spitzt sich zu. Vernon Adkison muss aufgrund eines fehlenden Ersatzteils eine Zwangspause einlegen. Aber der Kapitän hat ein Ass im Ärmel. Und Shawn Pomrenkes Team krempelt im Inland die Ärmel hoch. Die Männer schaffen große Mengen Abraum beiseite, um in edelmetallhaltige Erdschichten vorzudringen.

