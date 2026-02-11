Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 11.02.2026: Nome, Sweet Nome
44 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Der einzige Weg zur Inlandmine führt mitten durch einen Fluss, denn einige von Shawn Pomrenkes neuen Maschinen sind zu schwer, um damit eine Brücke zu passieren. Der Schatzsucher verwendet im Bundesstaat Alaska eine Baggerschaufel als Tiefenmesser, um die flachste Stelle in dem Gewässer ausfindig zu machen. Und Chris McCully feiert vor der Küste ein einmaliges Erfolgserlebnis. Dabei handelt es sich vermutlich um den größten Goldklumpen, der jemals in der Beringsee gefunden wurde. Das Nugget wiegt 4,9 Unzen und bringt dem Team einen fünfstelligen Betrag ein.
