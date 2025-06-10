Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 10.06.2025: Eisige Tauchgänge
44 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 12
Als er von seinem Team im Stich gelassen wird, entscheidet sich Chris McCully für ein riskantes Manöver. Er setzt alles auf eine Karte und wagt einen gefährlichen Solo-Tauchgang unter dem Eis! Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Chris seinen Schutzengel im Beringmeer herausfordert. Auch beim Goldunternehmen der „Reaper Nation“ steht viel auf dem Spiel. Die Kelly-Brüder haben einen ergiebigen Spot aufgetan, den sie um jeden Preis bis auf die letzte Unze abgrasen wollen. Aber als die Tauchausrüstung buchstäblich auseinanderfällt, droht dem Mann unter dem Eis die Hand abzufrieren.
Genre:Reality, Abenteuer
