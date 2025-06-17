Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 17.06.2025: Teamwork vom Feinsten
44 Min.Folge vom 17.06.2025Ab 12
Um genügend Geld für die Inlandmine zusammen zu bekommen, streckt Shawn Pomrenke seine Fühler in alle Richtungen aus. Momentan wildert der Goldtaucher am Claim 56 in fremdem Revier. Aber aufgrund einer akuten Goldflaute ist Shawn von seinem 100-Unzen-Ziel denkbar weit entfernt! Auch bei den Kelly-Brüdern gibt es Probleme: Die Waschrinne läuft nicht rund, was zu schmerzhaften Verdienstausfällen führt. Derweil klingelt bei Chris McCully die Kasse. Mit seinem neuen Tauch-Buddy Wilson wagt sich Chris bis in 12 Meter Tiefe vor. Das Ergebnis? Feinstes Beringsee-Gold mit einem Wert von über 29.000 Dollar.
