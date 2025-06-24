Goldtaucher der Beringsee
Folge vom 24.06.2025: Eine kurze Taucherkarriere
44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Am Claim 56 setzt Vernon Adkison auf einen zweiten Taucher. Bisher war Chris Numink allerdings meist in den Flüssen und Bächen Alaskas unterwegs. 8 Meter unter Meereis nach Gold zu suchen ist Neuland für ihn. Das Drama nimmt seinen Lauf, als sich Chris' Versorgungsschläuche mit dem Saugschlauch verheddern: Der Neuling gerät in Panik und taucht zu schnell auf. Die schmerzhafte Folge? Ein geplatztes Trommelfell! Später gerät auch ein Mitglied der „Reaper Nation“ in akute Lebensgefahr. Als beim Goldtauchen der Atemregler von Andy Kelly einfriert, muss er schleunigst aus dem Wasser.
