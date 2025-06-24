Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Goldtaucher der Beringsee

Erste Erfolge für Zeke

DMAXFolge vom 24.06.2025
Erste Erfolge für Zeke

Erste Erfolge für ZekeJetzt kostenlos streamen

Goldtaucher der Beringsee

Folge vom 24.06.2025: Erste Erfolge für Zeke

44 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Shawn Pomrenke ist massiv ins Hintertreffen geraten. Bislang hat „Mr. Gold“ nur etwa ein Fünftel vom 100-Unzen-Ziel erreicht. Zurück am Tomcod Claim muss nun endlich die Kasse klingeln. Derweil bekommt Zeke Tenhoff Familienbesuch auf dem Eis. Lexie und der 7 Monate alte Sohn Boden Jupiter wollen ihren Goldhelden in Aktion erleben. Aber bevor Zeke die gemeinsame Jurte mit frischem Geld aufmöbeln kann, muss er gruselige Momente im Beringmeer überstehen: Bei seinem Tauchgang hängen gewaltige Eisklumpen wie Kronleuchter von der Decke - Bedingungen, die sogar den abgebrühtesten Goldsuchern kalte Schauer über den Rücken jagen.

Alle verfügbaren Folgen