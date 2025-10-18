Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Poltergeisthaus-Makeover

sixxStaffel 3Folge 11vom 18.10.2025
Das Poltergeisthaus-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 11: Das Poltergeisthaus-Makeover

41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6

Mina und Karen restaurieren ein riesiges Haus im Old Southside-Viertel, das bereits einige erfolglose Renovierungen hinter sich hat. Mitten unter den Arbeiten hören die beiden unerklärliche Geräusche vom Dachboden.

