Das Poltergeisthaus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 11: Das Poltergeisthaus-Makeover
41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 6
Mina und Karen restaurieren ein riesiges Haus im Old Southside-Viertel, das bereits einige erfolglose Renovierungen hinter sich hat. Mitten unter den Arbeiten hören die beiden unerklärliche Geräusche vom Dachboden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC