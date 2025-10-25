Das Großelternhaus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 13: Das Großelternhaus-Makeover
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Heute restaurieren Mina und Karen ein 230 Quadratmeter großes Einfamilienhaus. Bei der Besichtigung entdecken sie viele schöne Verzierungen und Details. Ein offenes Raumkonzept soll das Haus in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC