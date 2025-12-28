Das Abrisshaus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 2: Das Abrisshaus-Makeover
41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Dieses Mal haben Mina und Karen eine richtig harte Nuss zu knacken. Müssen sie vor diesem Haus im Bates-Hendricks-Viertel in Indianapolis, Indiana, zum ersten Mal kapitulieren?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC