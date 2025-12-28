Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

sixxStaffel 3Folge 3vom 03.01.2026
Folge 3: Das Komponistenhaus-Makeover

41 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6

Mina und Karen sind die neuen Besitzer eines sehr altmodischen, farblosen Stadthauses, dem sie neues Leben einhauchen wollen. Mitten unter den Renovierungsarbeiten machen sie einen überraschenden Fund auf dem Dachboden und müssen die Polizei rufen ...

