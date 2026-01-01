Das schmale Haus-MakeoverJetzt kostenlos streamen
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Folge 7: Das schmale Haus-Makeover
40 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 6
Mina und Karen erwerben heute ein sehr günstiges Haus und zahlen bald den Preis dafür: Einige böse Überraschungen legen den Restaurierungsprozess lahm. Als es jedoch weitergehen kann, kommt das Projekt richtig in Fahrt und das Endergebnis kann sich sowas von sehen lassen.
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC