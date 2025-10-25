Das imposante Haus MakeoverJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Das imposante Haus Makeover
42 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Karen und Mina sind auf dem Weg zu ihrem nächsten Projekt. Diesmal wollen sie ein heruntergekommenes Haus mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern für rund 300.000 Dollar renovieren. Doch gelingt es ihnen auch, mit der Immobilie Profit zu machen?
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC