Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Stadthaus Makeover

sixxStaffel 4Folge 10vom 06.12.2025
Das Stadthaus Makeover

Das Stadthaus MakeoverJetzt kostenlos streamen

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 10: Das Stadthaus Makeover

42 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

In der Talbott Street wollen Mina und Karen ein Doppelhaus aufhübschen, das ihnen eine Menge Profit bescheren könnte. Doch das Budget ist begrenzt und die Kosten für die Renovierung haben es in sich. Werden die beiden Frauen das Objekt trotzdem erfolgreich verkaufen?

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover
sixx
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

