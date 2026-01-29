Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Das Bikerhaus Makeover

sixxStaffel 5Folge 4vom 04.02.2026
Das Bikerhaus Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Folge 4: Das Bikerhaus Makeover

41 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 6

Für Mina und Karen steht ein ganz besonderes Makeover auf dem Programm. Eine alte Biker-Bar soll zu einem Einfamilienhaus umgestaltet werden. Doch dafür benötigt das Objekt eine Generalüberholung. Mit vereinten Kräften machen die beiden Frauen das Unmögliche möglich. Können sie mit dem Ergebnis auch die neuen Besitzer begeistern?

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

Good Bones - Mutter, Tochter, Home-Makeover

