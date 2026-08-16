Neuseelands rauer SüdenJetzt kostenlos streamen
Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer
Folge 2: Neuseelands rauer Süden
47 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Gordon Ramsay packt den Reisekoffer: Der Starkoch macht sich auf in ferne Länder, um Menschen aus aller Welt kulinarische Geheimnisse zu entlocken. Jede seiner Destinationen birgt eine besondere Challenge - sei es das Beschaffen außergewöhnlicher Zutaten, die Verkostung unbekannter Lebensmittel oder das Nachahmen neu erlernter Zubereitungstechniken.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Gordon Ramsay - Kulinarische Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kochen, Reise, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: ALL3MEDIA International