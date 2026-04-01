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Gormiti

Freier Fall

DeAPlanetaStaffel 1Folge 21vom 01.04.2026
Freier Fall

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Gormiti

Folge 21: Freier Fall

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Cryptus verfolgt einen perfiden Plan: Er lässt sich freiwillig von den Heralds gefangen nehmen, um seine Troopers heimlich in den Tempel des Windes einzuschleusen. Wird es ihm gemeinsam mit seiner Schattenarmee gelingen, das Schloss zu Fall zu bringen?

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