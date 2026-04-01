Gormiti
Folge 21: Freier Fall
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Cryptus verfolgt einen perfiden Plan: Er lässt sich freiwillig von den Heralds gefangen nehmen, um seine Troopers heimlich in den Tempel des Windes einzuschleusen. Wird es ihm gemeinsam mit seiner Schattenarmee gelingen, das Schloss zu Fall zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.