Gormiti
Folge 22: Turmverteidigung
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als die Darkans herausfinden, dass der Turm geschwächt ist, wird Gredd nach Gorm losgeschickt, um den ultimativen Angriff zu starten. Die Heralds müssen schnellstmöglich zum Herzen des Turms vordringen und ihn heilen, ehe es zu spät ist. Werden sie die drohende Gefahr rechtzeitig abwenden können?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.