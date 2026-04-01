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Gormiti

Der Kampf um den Elestar (2)

Blue AntStaffel 1Folge 26vom 01.04.2026
Der Kampf um den Elestar (2)

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Gormiti

Folge 26: Der Kampf um den Elestar (2)

14 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Entscheidungsschlacht um Gorm steht bevor: Mit der Macht des Elestars hat Voidus freien Zugang zur Welt. Um ihn aufzuhalten, bleibt den Heralds nur eine scheinbar unmögliche Aufgabe. Sie müssen die Kräfte aller Elementarschlösser vereinen, um gleichzeitig die vier Gormiti-Lords zu rufen - ihre letzte Hoffnung im Kampf gegen die ewige Dunkelheit.

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