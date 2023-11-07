Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gottwald - King of the Ring

Blut, Schweiß und Tränen

DMAXFolge vom 07.11.2023
Blut, Schweiß und Tränen

Gottwald - King of the Ring

Folge vom 07.11.2023: Blut, Schweiß und Tränen

45 Min.Folge vom 07.11.2023

Rainer Gottwald betreut rund 20 Boxer. Aber wie viele seiner Schützlinge haben das Zeug, Titel zu gewinnen? Ein Trainingscamp in Slowenien soll dazu weitere Erkenntnisse liefern. Dort will der „King of the Ring“ aus den Einzelkämpfern ein Team formen und ihnen das Weltmeister-Gen einpflanzen. Bei Sprints an einer steilen Treppe und beim Sparring treibt er die Talente bis an ihre Grenzen. Als Veranstalter steht Rainer Gottwald ebenfalls in der Pflicht. Für ein großes Box-Event, das in vier Monaten stattfinden soll, sucht der Promoter eine passende Location.

