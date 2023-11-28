Gottwald - King of the Ring
Folge vom 28.11.2023: Keine Gürtel - keine WM
Der Besuch der Schwiegereltern aus Thailand treibt Rainer Gottwalds Stresslevel in die Höhe. In der Gästewohnung prallen beim „King of the Ring“ und seiner Frau Tik unterschiedliche Vorstellungen von Gemütlichkeit und deutsche Ordnungsliebe aufeinander. Und die Abholaktion am Flughafen entwickelt sich zu einer anstrengenden Odyssee. Dabei muss sich der Promoter eigentlich um andere Dinge kümmern. Rainer will für seine Boxerin einen WM-Kampf organisieren. Und in der Offenbacher Stadthalle wird über die Lichtshow, das Catering und die VIP-Plätze diskutiert.
