Staffel 1Folge 2vom 01.11.2024
46 Min.Folge vom 01.11.2024

André Heller und Dirk Stermann erweisen sich bei ihrer filmischen Friedhofsrunde als zwei humorvolle Melancholiker, die sehr unterhaltsam über große Persönlichkeiten, privateste Angelegenheiten und die letzten Dinge sprechen. Es liegen viele besondere und berühmte Persönlichkeiten auf dem Hietzinger Friedhof: Otto Wagner, Franz Grillparzer, Gustav Klimt, Engelbert Dollfuß, Heinz Conrads oder Alban Berg um nur einige zu nennen. Bildquelle: ORF/Suzy Stöckl/Suzy Stöckl

ORF2
