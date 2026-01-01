Granfluencer - Wie die Alten Social Media erobern
1 StaffelAb 0
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Granfluencer - Wie die Alten Social Media erobern
Granfluencer begeistern online mit Persönlichkeit, Humor und Lebensfreude. Andrés Garcia-Carro tritt mit 92 als extravagante Stilikone auf, Angela Collins zeigt sich mit 90 in kreativen Alltagsmomenten. Licia Fertz kämpft mit 94 für Frauenrechte, Günther Krabbenhöft lebt als 79-jähriger Hipster die Clubkultur, und Caroline Ida positioniert sich mit 64 als starke Pro-Age-Stimme.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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