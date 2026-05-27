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Granfluencer - Wie die Alten Social Media erobern
Folge 1: Granfluencer - Wie die Alten Social Media erobern
30 Min.Folge vom 27.05.2026
Senioren werden zu Social-Media-Stars und inspirieren mit Stil, Humor und Lebenslust weltweit. Granfluencer begeistern online mit Persönlichkeit, Humor und Lebensfreude. Andrés Garcia-Carro tritt mit 92 als extravagante Stilikone auf, Angela Collins zeigt sich mit 90 in kreativen Alltagsmomenten. Licia Fertz kämpft mit 94 für Frauenrechte, Günther Krabbenhöft lebt als 79-jähriger Hipster die Clubkultur, und Caroline Ida positioniert sich mit 64 als starke Pro-Age-Stimme. Bildquelle: ORF/One Gate/NDR
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Granfluencer - Wie die Alten Social Media erobern
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