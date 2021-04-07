Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 07.04.2021: Der letzte Anruf
47 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 12
Als sie zur Tür reinkommen, wissen Marvin und Charlotte Wells sofort, dass etwas nicht stimmt. Ihre Enkelin, die 16-jährige Marlisa, sollte eigentlich zu Hause sein, aber sie hat auf keinen ihrer Anrufe reagiert. Da entdecken sie das Undenkbare: Marlisa wird mit dem Gesicht nach unten in einer Blutlache liegend gefunden. Niemand kann sich vorstellen, wie dieser schöne junge Teenager das Opfer eines so schrecklichen Verbrechens werden konnte. Doch als die Polizei mit ihren Ermittlungen beginnt, wird klar, dass in diesem ruhigen Vorort von Atlanta nicht alles so ist, wie es scheint.
