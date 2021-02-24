Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 24.02.2021
47 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 16

Kathleen Jennings, Staatsanwältin von Delaware, hatte es noch nie mit einem so grausamen Mordfall zu tun: Das Opfer, die Prostituierte Shirley Ellis, war gefoltert und verstümmelt worden, bevor man ihr den Schädel zertrümmerte. Es befanden sich außerdem Fesselspuren an Knöcheln sowie Handgelenken, und sie hatte Würgemale am Hals. Die drogensüchtige Shirley wollte am Tag ihrer Ermordung zwei Freundinnen im Krankenhaus besuchen und per Anhalter fahren. Doch sie kam nie an. Obwohl die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, tritt die Polizei auf der Stelle, denn es gibt weder Augenzeugen noch DNA-Spuren.

