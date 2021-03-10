Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 10.03.2021: Das Doppelleben
47 Min.Folge vom 10.03.2021Ab 12
Als Jamie Laiaddee aus Chandler, Arizona, von ihren Eltern als vermisst gemeldet wird, traut Detective Moffat seinen Ohren nicht: Die 32-Jährige ist seit zweieinhalb Monaten verschwunden - und keinem scheint es aufgefallen zu sein. Die Eltern geben an, kaum Kontakt mit der Tochter zu haben. Aber auch ihr Freund, ein Mann namens Bryan, scheint wie vom Erdboden verschluckt. Als Brian schließlich im nur 30 Kilometer entfernten Scottsdale ausfindig gemacht wird, gibt er an, sich vor 10 Wochen von Jamie getrennt zu haben, weil diese wegen eines neuen Jobs nach Colorado gezogen sei. Seine Geschichte klingt jedoch so seltsam, dass Moffat hellhörig wird.
Genre:Reality, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.