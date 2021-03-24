Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 24.03.2021: Der schöne Schein
46 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12
Als Loretta Bowersock aus einer Mall in Tucson, Arizona, verschwindet, ist nicht nur ihre Familie besorgt. Loretta ist prominent. Zusammen mit Tochter Terri ist sie Inhaberin von „Terri's Consign & Design“ und hat durch ein neues Sales-Konzept für Möbel eine großartige Erfolgsgeschichte geschrieben. In ihren TV-Spots tritt die attraktive 69-Jährige stets persönlich auf und ist einem breiten Publikum bekannt. Die Polizei geht deshalb zunächst von Entführung aus. Loretta und Terri gelten als unverschämt reiches Mutter-Tochter-Duo, das in Traumhäusern lebt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch noch ahnt keiner, dass sich hinter Lorettas glänzender Fassade ein völlig anderer Mensch verbirgt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.