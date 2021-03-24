Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

TLCFolge vom 24.03.2021
Folge vom 24.03.2021: Der schöne Schein

46 Min.Ab 12

Als Loretta Bowersock aus einer Mall in Tucson, Arizona, verschwindet, ist nicht nur ihre Familie besorgt. Loretta ist prominent. Zusammen mit Tochter Terri ist sie Inhaberin von „Terri's Consign & Design“ und hat durch ein neues Sales-Konzept für Möbel eine großartige Erfolgsgeschichte geschrieben. In ihren TV-Spots tritt die attraktive 69-Jährige stets persönlich auf und ist einem breiten Publikum bekannt. Die Polizei geht deshalb zunächst von Entführung aus. Loretta und Terri gelten als unverschämt reiches Mutter-Tochter-Duo, das in Traumhäusern lebt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch noch ahnt keiner, dass sich hinter Lorettas glänzender Fassade ein völlig anderer Mensch verbirgt.

