Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht
Folge vom 31.03.2021: Der private Ermittler
48 Min.Folge vom 31.03.2021Ab 12
Im August 1995 werden die Beamten zu einem Unfall in Balsam Grove, North Carolina, gerufen. Auf den ersten Blick scheint die 45-jährige Wendy Kratzert das Opfer eines tödlichen Unfalls zu sein. Doch als die Ermittler genauer hinsehen wird sofort klar, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Die Polizei ist schockiert, dass die Ehefrau und Mutter das Opfer eines so schrecklichen Verbrechens sein könnte. Als sie jedoch bei den weiteren Recherchen ein bisher gut gehütetes Familiengeheimnis aufdeckt wird klar, dass die Spuren und die Vorgeschichte dieser grausamen Tat weitreichender sind als sie es jemals erwartet hätten.
