TLCFolge vom 23.06.2021
47 Min.Folge vom 23.06.2021Ab 16

In Portland, Oregon, wird die Polizei zum Haus von Harold Hal Charboneau gerufen: Der 45-Jährige liegt in einer Blutlache auf seinem Bett, neben ihm ein blutverschmiertes Telefon. Offensichtlich hatte er nach dem Angriff noch versucht, Hilfe herbei zu rufen. Nach erster Analyse seiner zahlreichen Wunden wurde Charboneau erstochen. Aber was Detective Findling an der ohnehin grausamen Szenerie besonders schockiert, ist die Tatsache, dass das Opfer ab den Knien beinamputiert ist: Wie kaltblütig muss man sein, um einen so schwer behinderten Menschen auf derart schreckliche Weise umzubringen?

