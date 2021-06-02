Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Die Todeskammer

TLCFolge vom 02.06.2021
Die Todeskammer

Grave Secrets - Tote Zeugen lügen nicht

Folge vom 02.06.2021: Die Todeskammer

48 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12

Auf einem Rastplatz in Nashville, Tennessee, dreht ein Wachmann seine Runde und macht dabei einen grauenvollen Fund: Eine nackte Frauenleiche liegt mit verdrehten Beinen auf dem Rücken. Wie Ermittler Pat Postiglione sofort bemerkt, wurde der Körper vom Täter in diese Position gezwungen und das Opfer mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen. Außerdem gibt es eine fünf Zentimeter breite Wunde an ihrem Gesäß, bei der ein großes Stück Haut herausgeschnitten wurde. Hatte man die Frau vor ihrem Tod gefoltert? Die Suche nach Hinweisen dauert an, bis Postiglione einen wichtigen Fund macht.

