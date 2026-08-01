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Grey's Anatomy

Auf Teufel komm raus

sixxStaffel 20Folge 10vom 10.08.2026
Auf Teufel komm raus

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Grey's Anatomy

Folge 10: Auf Teufel komm raus

42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Ein großer Waldbrand wütet nahe Seattle. Alle verfügbaren Kräfte werden wegen der vielen Verletzten ins Grey Sloan Memorial gerufen. Auch Theo Ruiz von Station 19 wird eingeliefert. Während Teddy und Link seine Versorgung übernehmen, ist Bailey nicht ganz bei der Sache, da sie seit Stunden nichts von Ben gehört hat. Richard führt mit Mika und Jules eine Operation durch, die der Patient nicht überlebt. Richard sucht das Gespräch mit Meredith und trifft eine schwere Entscheidung.

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