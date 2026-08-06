Der Marathon geht weiterJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 6: Der Marathon geht weiter
42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Der 15-jährigen Misty Valentine wurde vor zwei Jahren der Unterschenkel amputiert. Nun verursacht die Prothese starke Schmerzen, sodass die leidenschaftliche Rennradfahrerin ihren Sport nicht ausüben kann. Da Mistys Eltern wichtige Geldgeber des Krankenhauses sind, fordert Catherine eine Sonderbehandlung. Link schlägt den Valentines daraufhin einen Eingriff vor, den er allerdings bislang nur bei Erwachsenen durchgeführt hat.
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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