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Grey's Anatomy

Der Marathon geht weiter

sixxStaffel 20Folge 6vom 06.08.2026
Der Marathon geht weiter

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Grey's Anatomy

Folge 6: Der Marathon geht weiter

42 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Der 15-jährigen Misty Valentine wurde vor zwei Jahren der Unterschenkel amputiert. Nun verursacht die Prothese starke Schmerzen, sodass die leidenschaftliche Rennradfahrerin ihren Sport nicht ausüben kann. Da Mistys Eltern wichtige Geldgeber des Krankenhauses sind, fordert Catherine eine Sonderbehandlung. Link schlägt den Valentines daraufhin einen Eingriff vor, den er allerdings bislang nur bei Erwachsenen durchgeführt hat.

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