Bilder aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 7: Bilder aus der Vergangenheit
42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Die hochschwangere Lauren kommt mit ihrem Ehemann, der sich das Handgelenk gebrochen hat, in die Notaufnahme. Lauren hat Vorwehen und vermeintliche Verdauungsstörungen. Simone möchte das gynäkologisch abklären lassen und ruft Jo, die feststellt, dass die Geburt kurz bevorsteht. Bei Lauren steigt der Blutdruck, sie bekommt Nasenbluten, dann krampft sie. Bei dem von Carina durchgeführten Kaiserschnitt hat die Patientin starke Blutungen, die das Ärzteteam kaum stoppen kann ...
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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