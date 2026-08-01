Blut, Schweiß und TränenJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 8: Blut, Schweiß und Tränen
42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Teddy und Owen genießen ihren freien Tag bei einem Ausflug. Plötzlich hören sie verzweifelte Schreie: Rosie ist in eine Höhle gestürzt und ihr Vater Joseph hat sich bei der Rettungsaktion eine stark blutende Wunde am Oberschenkel zugezogen. Während sie auf Hilfe warten, gibt Owen Rosie Anweisungen, wie sie das Bein abbinden kann, damit Joseph nicht verblutet. Indes kämpft Jules mit der Angst, bei der anstehenden Prüfung durchzufallen, während sich Simone und Lucas näherkommen.
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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