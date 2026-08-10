Grey's Anatomy
Folge 9: Herzensangelegenheit
42 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Bailey teilt Lucas mit, dass er sein erstes Ausbildungsjahr wiederholen soll. Indes ist Maggie Pierce nach Seattle gereist, um sich um Brady Hauser, dessen Spenderherz ersetzt werden muss, zu kümmern. Sie lässt sich von Lucas assistieren, was sehr gut klappt, sodass sie ihm einen Ausbildungsplatz in Chicago anbietet. Simone ist von der Neuigkeit völlig überrascht. Nachdem Winston Maggie die Scheidungspapiere überreicht hat, geht er in die Bar und trifft dort auf Monica Beltran.
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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