Wenn die Wände reden könntenJetzt kostenlos streamen
Grey's Anatomy
Folge 1: Wenn die Wände reden könnten
42 Min.Folge vom 11.03.2026Ab 12
Nach ihrer Entlassung engagiert sich Bailey in einer Klinik, während Sydney als neue Ausbildungsleiterin im Grey Sloan Memorial für Unruhe sorgt. Unterdessen landet ein Bungee-Springer auf Ians Windschutzscheibe, was das Ärzteteam um Winston vor eine unerwartete Herausforderung stellt. Jo ringt damit, Lincoln von ihrer Schwangerschaft zu erzählen, und Meredith steht vor einer schwierigen Entscheidung ...
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen