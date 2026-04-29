Grey's Anatomy
Folge 15: Superheld-Spiel
41 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Yusuf soll nach einer OP in Bewegung kommen, doch er weigert sich. Ben und Taryn locken ihn mit einem Superhelden-Spiel - mit Erfolg. Die 14-jährige Navy muss wegen einer eingeschlossenen Menstruationsblutung operiert werden, Lucas entdeckt hierfür eine minimalinvasive Methode. Als Belohnung darf er den Eingriff übernehmen. Navy ist es aber unangenehm, von einem jungen Arzt operiert zu werden, sodass er Bailey den Eingriff überlässt. Catherine ist von seiner Haltung beeindruckt.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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