Grey's Anatomy
Folge 16: Vaterrolle
42 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Jules und Winston kümmern sich um das Unfallopfer Spencer. Als sie beobachten, dass Spencers Vater sich an dessen Geld vergreift, ermahnt Jules Winston, sich nicht einzumischen. Wenig später stellt er jedoch Spencers Vater selbst zur Rede und wird von Jules vor einer Eskalation bewahrt. Derweil steht dem 9-jährigen Dylan eine hochriskante Hirn-OP bevor. Amelia ist nervös, doch Monica Beltran ist von ihrem Können überzeugt.
Weitere Folgen in Staffel 21
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Grey's Anatomy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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