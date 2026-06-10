Grey's Anatomy
Folge 6: Kampf um drei Leben
41 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Ein schwerer Busunfall erfordert den vollen Einsatz der Rettungskräfte. Eine Radfahrerin kämpft ums Überleben, während Owen und Teddy nicht nur medizinische, sondern auch persönliche Spannungen bewältigen müssen. Gleichzeitig wird Jo mit einer lebensbedrohlichen Herzdiagnose konfrontiert, die ihre Schwangerschaft gefährdet. Zudem erschüttert eine schockierende persönliche Enthüllung von Dr. Webber das gesamte Krankenhaus.
Weitere Folgen in Staffel 22
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Grey's Anatomy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 16-22: Buena Vista International Inc. & © Season 1-3, Season 5-6, Season 9, Season 11-12: ABC Studios & © Season 16: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 16: Disney. All rights reserved. & © Season 16: Videorechte: Buena Vista International Inc., Bildrechte: 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved./Mingasson, Gilles
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