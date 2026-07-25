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Große Erfindungen

Düsentriebwerk

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 25.07.2026
Düsentriebwerk

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Große Erfindungen

Folge 1: Düsentriebwerk

48 Min.Folge vom 25.07.2026

Rund um den Globus hat der menschliche Einfallsreichtum seine Spuren hinterlassen. Wir erweitern unseren Horizont und dringen in Tiefen und Höhen vor, die bislang undenkbar waren. Der Antrieb dafür ist unser grenzenloser Erfindergeist. Dank ihm haben wir Lösungen für komplexe Probleme gefunden. Diese Serie feiert die großartigsten Erfindungen, die unsere Welt verändert haben!

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