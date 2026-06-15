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Große Erfindungen

Hängebrücke

ServusTVStaffel 1Folge 11vom 15.06.2026
Hängebrücke

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Große Erfindungen

Folge 11: Hängebrücke

48 Min.Folge vom 15.06.2026

Sie sind beeindruckende Beispiele für die hohe Ingenieurskunst und für technische Innovation: Hängebrücken. Seit Jahrhunderten überwinden sie Flüsse und Abgründe. Zudem sind sie nicht nur ein Symbol und Wahrzeichen, sondern verbinden tatsächlich die Menschen maßgeblich miteinander.

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