Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er Jahre
Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten
Folge 1: Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er Jahre
Die 2010er-Jahre waren geprägt von Erfolgen, Überraschungen und politischen Erschütterungen. Vom internationalen Durchbruch Christoph Waltz’ über Conchita Wursts ESC-Sieg und die sportlichen Rekorde von Marcel Hirscher bis zum Ibiza-Skandal – ikonische Bilder erzählen von Glanz, Wandel und Krisen. Gemeinsam zeichnen sie ein Panorama eines Jahrzehnts, in dem Österreich international sichtbar war und zugleich mit inneren Bruchlinien konfrontiert wurde. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten ordnen die Ereignisse ein und zeigen, warum die 2010er bis heute nachwirken. Mit: Marcel Hirscher, Conchita Wurst, Andi Knoll, Gerlinde Kaltenbrunner, Alexandra Meissnitzer, Michael Landau, Anneliese Rohrer, Lou Lorenz-Dittlbacher, Peter Filzmaier, Hannes Leidinger u. a. Regie: Josef Pallwein-Prettner Bildquelle: APA-Images / First Look / MILENKO BADZIC
