Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er Jahre

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 19.12.2025
Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er Jahre

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er JahreJetzt kostenlos streamen

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Folge 1: Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2010er Jahre

48 Min.Folge vom 19.12.2025

Die 2010er-Jahre waren geprägt von Erfolgen, Überraschungen und politischen Erschütterungen. Vom internationalen Durchbruch Christoph Waltz’ über Conchita Wursts ESC-Sieg und die sportlichen Rekorde von Marcel Hirscher bis zum Ibiza-Skandal – ikonische Bilder erzählen von Glanz, Wandel und Krisen. Gemeinsam zeichnen sie ein Panorama eines Jahrzehnts, in dem Österreich international sichtbar war und zugleich mit inneren Bruchlinien konfrontiert wurde. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten ordnen die Ereignisse ein und zeigen, warum die 2010er bis heute nachwirken. Mit: Marcel Hirscher, Conchita Wurst, Andi Knoll, Gerlinde Kaltenbrunner, Alexandra Meissnitzer, Michael Landau, Anneliese Rohrer, Lou Lorenz-Dittlbacher, Peter Filzmaier, Hannes Leidinger u. a. Regie: Josef Pallwein-Prettner Bildquelle: APA-Images / First Look / MILENKO BADZIC

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten
ORF III
Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Alle 1 Staffeln und Folgen