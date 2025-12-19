Zum Inhalt springenBarrierefrei
Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 2000er

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Folge 2: Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 2000er

46 Min.Folge vom 19.12.2025

Das neue Jahrtausend begann in Österreich mit einem Bild, das Geschichte schrieb: Jörg Haider und Wolfgang Schüssel im blauen Porsche – Sinnbild der schwarz-blauen Koalition und Auslöser internationaler Kritik. Kurz darauf erschütterten die Terroranschläge vom 11. September 2001 die Welt. Der ORF berichtete in einem 42-stündigen Sonderprogramm live aus den USA – Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Die 2000er-Jahre waren geprägt von politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Wandel: der Eurostart, der Diebstahl und die Rückkehr der Saliera, der Literatur-Nobelpreis für Elfriede Jelinek sowie Oscar-Erfolge für Stefan Ruzowitzky und Christoph Waltz. Die Dokumentationsreihe "Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 2000er" zeichnet diese Jahre anhand ikonischer Fotografien und Zeitzeugeninterviews nach – kuratiert von Josef Pallwein-Prettner und Norman Vaughan. Bildquelle: APA-Images / APA / Gert Eggenberger

Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten
Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

