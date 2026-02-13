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Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten
Folge 4: Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten: Die 1960er Jahre
Die 1960er-Jahre waren auch in Österreich ein Jahrzehnt der Extreme: internationale Gipfeltreffen von Kennedy und Chruschtschow bis zum Staatsbesuch der Queen, sportliche Triumphe von Christl Haas und Udo Jürgens, Beatles-Hysterie in Obertauern. Während Studierendenproteste alte Strukturen erschüttern, prägen die Panzer in Prag und Flüchtlinge in Österreich das kollektive Gedächtnis. Mit der Mondlandung stemmt der ORF seine längste Livesendung, Ernst Happel startet seine Trainerkarriere. Ikonische Bilder und Stimmen von Zeitzeuginnen und Experten zeichnen das Porträt eines Landes zwischen Aufbruch und Tradition – und zeigen, warum die Sechziger bis heute nachwirken. Bildquelle: ORF/ APA-Images / First Look; brandstaetter images / Votava
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