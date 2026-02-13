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Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 1970er Jahre

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 13.02.2026
Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 1970er Jahre

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Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten

Folge 5: Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 1970er Jahre

46 Min.Folge vom 13.02.2026

Von Bruno Kreisky bis Franz Klammer spannt die Folge der Reihe „Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten“ den Bogen über politische Zäsuren, sportliche Triumphe und kulturelle Highlights. Eine Zeitreise, die das Lebensgefühl der Siebziger neu aufleben lässt. Bildquelle: ORF/SINE LEGE/Votava / brandstaetter images

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