Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten
Folge 6: Große Momente - Bilder, die Österreich bewegten: Die 1980er-Jahre
49 Min.Folge vom 13.02.2026
"Wer sich an die 80er erinnern kann, hat sie nicht erlebt" – Falcos Satz steht über einer Folge, die das Jahrzehnt der Umbrüche in ikonischen Bildern erzählt. "Große Momente – Bilder, die Österreich bewegten" blickt auf prägende Ereignisse mit Annemarie Moser-Pröll, Niki Lauda, Falco, Ulla Weigerstorfer und Alois Mock zurück. Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, Fotografen und Wegbegleiter ordnen die Aufnahmen ein. Eine Reise durch sportliche Triumphe, politische Zäsuren und Popgeschichte – festgehalten in Bildern, die Österreich geprägt haben. Bildquelle: ORF
